中天娛樂台39頻道將於2月25日起播出電視史上第一部播放點擊率破400億的特工古裝大戲《楚喬傳》，由屏霸女王趙麗穎（飾楚喬）搭配男神林更新（飾宇文玥）領銜主演。故事描述楚喬意外落水失憶後淪為奴隸，被武功高強的宇文玥救下，成為宇文玥的侍寢婢女並訓練成為天下第一諜者。

全劇最受關注的就是宇文玥與楚喬的「師徒戀」，楚喬為了脫離低等階級的鐵鈴鐺，展現驚人記憶力與領悟力，讓宇文玥相中，親自為楚喬配戴象徵最高位階的銀鈴噹，但林更新自曝搞不懂怎麼配戴髮釵，笨手笨腳的朝趙麗穎頭頂亂戳，讓趙麗穎嚇得花容失色驚喊：「我的臉啊。」一旁導演則看不下去怒喊：「快點，你想插哪就插哪！」笑翻全場。

林更新不懂怎麼配戴髮釵，朝趙麗穎頭頂亂戳。（圖／中天提供）

趙麗穎的「旺夫」體質，不只男主角受惠，《楚喬傳》的其他演員也在跟她合作後爆紅。劇中飾演天真善良的西魏公主李沁，在接演《楚喬傳》前，曾被數落是個萬年女二，但她拍完《楚喬傳》不久，即在近期討論度爆表的神劇《慶餘年》擔綱女主角。

跟著爆紅的還有金瀚飾演的反派趙西風，他在劇中將楚喬視為人肉箭靶，楚喬陷入危機時，更在一旁訕笑，讓觀眾們氣得牙癢癢，還被貼上「最無恥的趙西風」標籤，不料與趙麗穎再度合作演出都市商戰劇《你和我的傾城時光》時，觀眾討論話題竟逆轉。《楚喬傳》2/25起中天娛樂台周一至周五晚間8點播出；《你和我的傾城時光》2/24起中天娛樂台周一至周五晚間6點播出。

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金瀚飾演反派趙西風，讓觀眾們氣得牙癢癢。（圖／中天提供）

(中時電子報)