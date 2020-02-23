演藝圈再傳出喜訊！張捷向交往1年半的夏如芝求婚成功，相差7歲姊弟戀開花結果。提及張捷的好，夏如芝甜蜜地說，他給她很大的安全感，「他凡事都以我為優先，重視我說過的每件事，從不勉強我做任何事，比我還懂事，他喜歡我任何樣子，接受我的任何樣子。我也很愛他，因為他真的對我很好很好。」

夏如芝透過經紀公司伊林娛樂表示，張捷平時就經常跟她討論未來要結婚還有婚禮的事，甚至說到希望生幾個小孩，所以結婚其實一直都是在計畫之中，也很有共識的。剛好今年又是2020，是個「愛你愛你」的年，張捷原本就計畫著如果可以，希望今年就給她這個驚喜。但她說，原先真的不知道，所以求婚當天，也完全沒有防備，「發生的所有事，我都真的覺得是巧合，沒想那麼多。」所以當下更是讓她覺得非常感動又驚喜！

夏如芝透露，兩人應該會先登記，然後跟父母討論結婚事宜，之後再看看婚禮要怎麼舉辦。

(中時 )