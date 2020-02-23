嘉義市社區大學手工皂 課教做手工皂隨身瓶，攜帶方便。（廖素慧攝 ）

新冠肺炎疫情持續蔓延，勤洗手防疫是王道，嘉義市社區大學、救國團3、4月將開學的手工皂課程詢問、報名的人激增，特別是自製手工皂放入小化妝瓶隨身帶的「隨身洗手皂」，是個人專用的清潔用品，大受歡迎。

嘉華中學副校長林籐旺指導該校師生團隊研製澳洲茶樹等植物萃取精油，是嘉義市科學展覽的常勝軍，最近接到許多家長詢問有關自製精油或手工皂防疫的效用，應接不暇

，他預備近期開班授課，以回應大家防疫的需求。

嘉義市社區大學手工皂講師張綺玲原本是護理師，在社大教製作手工皂14年，她說，勤洗手真的很重要，最近為了防疫，很多人都想要自製、訂購手工皂，尤其個人專用的「隨身洗手皂」詢問度很高，社大開3班手工皂課，報名比以往熱烈，也有男學員來上課。

張綺玲說，隨身洗手皂有小巧思，就是把橢圓柱型的手工皂，放入類似粉底條、唇膏的底座上，隨時開瓶塗抹在手上，就能洗手，皂體不會弄濕，收納方便。

嘉義救國團手工皂講師蕭玉如說，無論是課程或手工皂成品，詢問度都很高，現在天冷又要常洗手，手部皮膚負擔較大，也有不少學員購買原料，自製手工皂給家人使用，讓手工皂更夯。

蕭玉如說，勤洗手很重要，有時候可能不方便濕洗手，因此新學期的手工皂課程中，將有「乾洗手」的課，教做有滋潤感的乾洗手，此外，若沒有隨身瓶攜帶香皂，可以把手工皂削成小薄片、刨絲，裝在小盒子裡，隨身帶也滿方便的。

(中時 )