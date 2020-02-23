中央流行疫情指揮中心昨（23）日宣布，將日本、韓國旅遊警示提升至「第二級警示（Alert）」，但不排除做相關邊境管制。衛福部長陳時中今（23）日進一步表示，日韓疫情持續發展，是否要求從日韓來的旅客或國人進行居家檢疫14天等等，目前研議中，我們會提高警覺。

另外，媽祖繞境將於3月登場，政府是否將進一步限制大型集會活動？疾管署長周志浩說，我國目前社區感染機會低，因此並未禁止大型集會，指揮中心也已經公布大型集會的指引，列出相關注意事項提供活動主辦單位參考、遵循。

根據疾管署公告的旅遊疫情建議，目前我國將「泰國、義大利、伊朗」列為「第一級注意（Watch）」，提醒旅客遵守當地的一般預防措施。「日本、韓國、新加坡」則被列為「第二級警示(Alert)」地區，民眾赴當地須採取加強防護。而「大陸、港澳地區」被列為「第三級警告(Warning)」，建議避免至當地任何非必要旅遊。

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