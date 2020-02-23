罷韓二階連署突破30萬份達標，曾在2018年九合一選舉中，與高雄市長韓國瑜競選的行政院副院長陳其邁被問及，是否呼籲韓國瑜自行請辭？陳其邁說目前為防疫期間，專心做好防疫的工作，無暇談論政治性活動。有網友問及，陳其邁在政壇上的發展會如何？其中有名網友回文分析引來議論。

網友jordanlove在PTT發文指出，陳其邁本來與韓國瑜參選高雄市長，結果敗選後去中央當行政院副院長。該網友問及，之後陳其邁在政壇上的發展會如何？去選高雄市長補選或當行政院長接棒蘇貞昌？

這篇文章引來許多網友議論，並認為陳其邁應該「繼續選高雄市長」、「當然是選高雄啊!這次一定上」、「陳其邁為高雄付出的也不算少，我覺得讓他回來當市長應該會對高雄發展不錯，加上他還有中央歷練的經驗」、「我覺得他會回來耶，還有一點是高雄人對他的期待，他也放不下吧」。

不過有名網友yun0615ch認為，陳其邁不該回來高雄，現在跟在行政院長蘇貞昌旁邊學習歷練，是很好的。他說將來還是需要像蘇這樣有魄力的行政院長，尤其像這次的防疫就是經驗，不管好的壞的都可以學習改善。該網友說高雄民進黨接下來10年應該不用擔心國民黨的挑戰，反而應該把市長的位置交給趙天麟等人歷練，然後立委的位置再交由資深的議員接上。他說這樣一棒接一棒，讓年輕人有歷練也感覺努力爬得上去，不要像國民黨一樣永遠是那些老屁股、權貴子弟腐化整個黨。

(中時電子報)