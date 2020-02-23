韓國國防部長鄭景斗今天前往美國展開6天的訪美之旅。他將於24日（當地時間）在華盛頓與美國國防部長艾斯培會談，除討論3月初的韓美聯合軍演，還針對肺炎疫情等交換意見。

韓國聯合新聞通訊社指出，韓美雙方將在會上就韓美聯合軍演、移交戰時作戰指揮權、駐韓美軍防衛費分擔、「韓日軍事情報機密保護協定」（GSOMIA）、提升「薩德」（THAAD，終端高空防禦系統）性能及環境評價、冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情等共同關切的問題交換意見。

由於韓美預計3月初舉行聯合軍演，兩位國防部長將在此次會談上討論聯演規模和具體時間。

部分觀點認為，由於冠狀病毒疫情在韓國蔓延，韓美需要調整聯演日程。截至目前，韓美尚未考慮取消或推遲聯演，但考慮到疫情逐步擴散，雙方可能討論縮小軍演規模。

至於防衛費分擔問題，由於韓國外交部和美國國務院透過韓美防衛費分擔特別協定（SMA）談判討論細節，因此韓美防長可能在會談上各自強調立場。

報導指出，據韓國國防部透露，由於今年是韓國戰爭爆發70周年，鄭景斗將前往華盛頓韓國戰爭紀念公園獻花，並前往美國榮軍醫院慰問參戰老兵。隨後，鄭景斗將前往美國國防大學和國會，與美方人士就韓半島局勢、韓美同盟關係發展方案交換意見。

鄭景斗還將訪問位於加州的美國陸戰隊第1師等部隊，並慰問當地參戰老兵。

這是鄭景斗自艾斯培就任國防部長以來首次訪問美國。艾斯培曾於去年6月和11月訪問韓國。

(中央社)