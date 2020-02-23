竹北市豆子埔溪又出現大量魚群暴斃！縣議員連郁婷指22日上午接獲通報後，她打去環保局了解已過1天，環保局仍然放任這些死魚屍體曝曬在豆子埔溪裡，成為細菌、病毒的溫床。縣府工務處連絡廠商下午展開清除。
這起魚群暴斃的地點在豆子埔溪社崙橋下方，現場可以看到數千條死魚，分散在狹小河道的各處淺灘，在氣候回溫下，現場空氣中已散發出陣陣魚臭腥味。
附近有民眾說，豆子埔溪出現大量魚群暴斃，應該是有人偷排放有毒廢棄物造成，不然怎麼會一次死了數千條魚。
但也有民眾指死魚週邊的水灘還有活魚在游，若是有毒廢棄物存活的機會不高，應該是目前枯水期，豆子埔溪水量很少，水中溶氧量缺乏，再加上這2天高溫，致魚群紛紛翻白肚。
縣議員連郁婷認為，豆子埔溪魚群死亡問題目前不是環保局可以管好的，涉及工務處應儘速將汙水處理系統做好，才能避免更多污水再排入豆子埔溪。
(中時 )
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