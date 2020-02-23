25歲張姓男子本月1日（大年初三）凌晨一時無聊，走到住家外公用電話，連打3通110報警，指稱西昌街兩方人馬發生槍戰，警方為此出動20多名快打部隊，沿街查訪並調閱監視器，後來證實是烏龍假案，經循線追查，日前將住萬華的張男循線傳喚到案。

張男警訊時，竟供稱自己是想測試過年的時候，警察有沒有認真在執勤，離譜說法讓警方傻眼，警訊後依誣告罪將他函送法辦。

大年初三凌晨1時許，萬華警方突然接獲民眾報案，指稱西昌街有兩方人馬對峙，接著互相開槍場面火爆，警方獲報後不敢大意，陸續出動20餘名快打警力到場，但抵達後發現根本沒人。

警方逐一查訪附近店家、路人，大家都表示沒人聚集打架，更沒有聽到槍響，後調閱周遭監視器，也沒看到有人衝突，確定有人惡作劇報假案。

萬華警方追查撥打報案電話的電話亭，循線查出張男涉有重嫌，日前將他傳喚到案，曾多次檢舉住家附近私娼的張男，坦承自己報假案，原因則是想看警察過年時有沒有認真，警訊後被依誣告罪法辦。

(中時 )