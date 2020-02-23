國防部勸導不去高風險國家旅遊 官兵支持 15:212020/02/23 中時 呂昭隆 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 國防部發言人史順文。呂昭隆攝 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 新冠肺炎疫情仍嚴峻，國防部表示，此期間因故必須出國的官兵，返台後均應配合中央流行疫情指揮中心執行14天檢疫管理的要求，檢疫隔離的時間，納入個人年度休假管制。 至於有媒體報導標題所謂「不支薪」的說法，國防部表示與事實不符。 國防部強調，為避免暴露在感染新冠肺炎的風險中，國軍各部隊勸導預劃前往疫情高風險國家旅遊官兵，取消前往或延後前往，大多數國軍官兵均能體認在疫情嚴峻時刻此一措施的必要性，政策獲得支持。 比酒精更方便好用 水神這些地點免費拿 (中時 ) #官兵 #疫情 #國軍 #國防部 #新冠 也許您會感興趣 推薦閱讀 新冠肺炎疫情何時退？命理師一張籤詩洩玄機 00:032020/02/19 娛樂 揭日本防疫漏洞反害友人遭公審 歐陽靖：相當抱歉 10:302020/02/19 娛樂 防疫停學 KKBOX 與 KKTV 宣布學生族群開學前免費用 12:522020/02/19 科技 力挺！日疫情逐漸影響東京奧運 川普：考慮參加 17:102020/02/19 國際 王以路憂女兒體弱多病 疫情間待在家抗戰 17:512020/02/19 娛樂 于美人印度朝聖祈福 宴客前先報旅遊史 18:202020/02/19 娛樂 新冠疫情 帶給阿里巴巴兩大衝擊 22:472020/02/19 財經 計程車生意掉一半 韓國瑜允協助 11:562020/02/20 生活 再求援！譚德塞：新冠肺炎2千死 請國際捐180億防疫 13:092020/02/20 國際 疫情意外收穫！莿桐鄉農會蒜頭精爆紅 14:492020/02/20 社會 軍事熱門新聞 不甩美 陸西沙七連嶼要連成片 - 軍事 陸證實數百公里外探測到F22 將研發新攻擊武器 - 軍事 國防部勸導不去高風險國家旅遊 官兵支持 - 軍事 落實防疫！國安局特勤人員 勸導取消出國 - 軍事 一張圖表讓美國網民驚呼：原來中共艦隊如此龐大 - 軍事 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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