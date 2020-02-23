新冠肺炎疫情仍嚴峻，國防部表示，此期間因故必須出國的官兵，返台後均應配合中央流行疫情指揮中心執行14天檢疫管理的要求，檢疫隔離的時間，納入個人年度休假管制。

至於有媒體報導標題所謂「不支薪」的說法，國防部表示與事實不符。

國防部強調，為避免暴露在感染新冠肺炎的風險中，國軍各部隊勸導預劃前往疫情高風險國家旅遊官兵，取消前往或延後前往，大多數國軍官兵均能體認在疫情嚴峻時刻此一措施的必要性，政策獲得支持。

(中時 )