蘆洲騎士闖紅燈 遭小客車撞飛 15:352020/02/23 中時 戴上容 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 蘆洲騎士闖紅燈遭小客車撞飛（翻攝照片／戴上容新北傳真） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 60歲吳男22日下午4時許騎乘機車，行經蘆洲區三民路口時違反交通號誌，被43歲張男駕駛的小客車迎頭撞上，吳男被撞飛數十公尺，頭部受創、身體多處挫傷，張男則是胸部挫傷。警消獲報後緊急將雙方送往新光醫院救治，兩人均無生命危險，另經抽血檢測，雙方酒測值皆為0，警方將進一步釐清案情。 (中時 ) #小客車 #挫傷 #蘆洲 #救治 #生命 也許您會感興趣 推薦閱讀 致死率怎麼算 一度3成降至5.5％ 04:092020/02/19 焦點新聞 台資旺旺醫院 被指定救治定點 04:092020/02/20 焦點新聞 陸中央指導組：新冠肺炎疫情是前所未有的戰役 17:042020/02/20 兩岸 蘆洲柳堤公園重開放 家長反應滑梯角度大民代促改善 17:242020/02/20 生活 柳堤公園重開放 滑梯要微調 04:102020/02/21 地方新聞 屁孩帶刀喬3萬債務 才剛出門就GG了 13:052020/02/21 社會 台76線車禍 小客車酒駕追撞害貨車翻覆燒光 16:542020/02/21 社會 蘆洲豆漿店外發生碰撞 情侶怒朝老夫婦潑豆漿 10:302020/02/22 社會 結婚怎麼不說？蘆洲男火燒同居女 理由曝光 12:552020/02/22 社會 中醫藥參與6萬餘例新冠肺炎救治 效果良好 20:492020/02/22 兩岸 社會熱門新聞 基隆火辣泰國嫩妹 「無罩」接客警怕怕 - 社會 女大生羞羞不關門 登頂驚見門口站一人... - 社會 男友嚐出這味道 女大生羞問：怎麼回事 - 社會 花蓮美婦遭吹風機繞頸亡 前夫逃到北部遭逮 - 社會 台灣燈會800架無人機展演 遭惡意擊落48架 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。