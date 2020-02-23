60歲吳男22日下午4時許騎乘機車，行經蘆洲區三民路口時違反交通號誌，被43歲張男駕駛的小客車迎頭撞上，吳男被撞飛數十公尺，頭部受創、身體多處挫傷，張男則是胸部挫傷。警消獲報後緊急將雙方送往新光醫院救治，兩人均無生命危險，另經抽血檢測，雙方酒測值皆為0，警方將進一步釐清案情。

(中時 )