李登輝身體狀況？李辦：積極治療當中 15:232020/02/23 中時 崔慈悌 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 本報系資料照片 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 前總統李登輝8日因喝牛奶嗆到，送到台北榮總治療，外界關切李的身體狀況，李登輝辦公室主任王燕軍表示，目前都在積極治療當中，謝謝大家的關心。 本月8日李登輝在家中喝牛奶嗆到，咳不停，前往台北榮總檢查後，發現肺部浸潤，必須用藥讓體內水分排出，王燕軍表示，目前都在積極治療當中。 (中時 ) #李登輝 #治療 #台北 #王燕軍 #牛奶 #治療 #台北榮總 也許您會感興趣 推薦閱讀 鍾南山：陸疫情中下旬達高峰 04:092020/02/19 焦點新聞 《生醫股》晟德轉投資澳優乳業，2019本業淨利估9.12~9.42億元人幣 15:062020/02/19 財經 新冠肺炎死亡超痛苦 醫生曝：全程清醒慘叫、逐漸窒息 16:552020/02/19 兩岸 加速治療新冠肺炎 陸衛健委擴大試用新藥物療法 17:242020/02/19 兩岸 熱門股－智擎 利多加持放量大漲 04:102020/02/20 證券．權證 「幫劉真老師集氣加油」 經紀人曝閉口原因 08:292020/02/20 娛樂 亞諾法攜手中原大學 進行新冠病毒治療性抗體驗證 10:302020/02/20 財經 不再是絕症！癌症已成可控制慢性病 12:022020/02/20 生活 台北文學季3月登場 文學講座精彩豐富 18:152020/02/20 生活 李登輝住院已3周 醫院下封口令 12:222020/02/23 生活 政治熱門新聞 「罷韓違法」出大事...韓粉一句話冷諷 - 政治 不忍了？著名作家PO文痛罵「罷韓」：X你全家！ - 政治 藍委建議包機方式 苦苓聽完怒喊：再說一遍！ - 政治 台商回國居家檢疫！曝14天「荒謬過程」嘆：可能沒人知道 - 政治 罷韓總部違法開罰？發起人尹立終於回應了！ - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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