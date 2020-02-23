前總統李登輝8日因喝牛奶嗆到，送到台北榮總治療，外界關切李的身體狀況，李登輝辦公室主任王燕軍表示，目前都在積極治療當中，謝謝大家的關心。

本月8日李登輝在家中喝牛奶嗆到，咳不停，前往台北榮總檢查後，發現肺部浸潤，必須用藥讓體內水分排出，王燕軍表示，目前都在積極治療當中。

(中時 )