藝人沈世朋年輕為了耍帥，汽車底盤改很低，改裝懸吊系統降低避震的結果，就是有次開車載母親回家，才沒開幾分鐘，沈媽就顛到吐了，而有了孩子後，原本對車十足潔癖的沈世朋，變得超妥協，兒子可以在車上吃東西，「但我會隨時盯著屑屑掉哪邊，一有機會，立刻清乾淨。」

他人生第一輛車是三菱，「當初花80萬入手，光改裝車就花了50萬。」有次改完排氣管，沈媽就碎念：「巷口就聽到你要回來了。」車身降低，避震效果受到影響，沈世朋自己開起來也不舒服，只能盡量找平坦道路，他無奈表示：「尤其朋友聚餐完要開回家，我就要考慮路線，哪邊路不平我就得繞路。」不過遇到老婆李新後，沈世朋就沒再改車。

沈世朋自認開車膽大心細，不過遇上老婆李新卻沒輒，他細數老婆的「事蹟」，例如開車找路，有時車速會忽然慢到只剩時速十幾公里，「開得跟行人一樣慢，慢到後方車都開始叭她，老婆還認為自己安全就好，這時就會覺得很恐怖。」李新之前曾想體貼疲憊的老公，幫忙開長途車，讓男生可以補眠，不過沈世朋：「我哪敢睡啊，因為還是會緊張、不放心，所以我就瞇著眼睛偷偷注意路況。」

沈世朋年輕為了耍帥，花50萬元改車。（圖／TVBS提供）

沈世朋平時開車小心，但有次疲勞駕駛竟差點釀成意外。原來當時熬夜拍戲，從攝影棚換場去陽明山拍夜戲，他自己開車前往外景地點，往外雙溪方向開沒多久，就聽到「碰」一聲，車子已開上旁邊人行道，他當下趕緊踩煞車，「旁邊是樹、前面就是一座小橋，那時我真的嚇死了，沒想到自己會開到睡著。」更多精彩內容，請鎖定TVBS 56頻道每周一到周五晚間10點《地球黃金線》。

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(中時電子報)