罷免高雄市長韓國瑜的「第二階段連署」份數至今截止已累計達48萬份。高調連署不但有許多韓粉頗有意見，此舉也讓立場偏獨派的著名作家吳祥輝看不下去，昨22日公開痛批「罷韓」團體，「你他媽的憑哪一點罷韓。做為一個市長，你憑什麼罷他？我真的操你全家」。

罷韓連署「Wecare高雄」臉書今表示，截至昨日，已累計36萬3160份連署，若加上「台灣基進」，預估今天將突破48萬份連署，WECARE強調，「回顧台灣選舉史，沒有罷免縣市長前例，第三階段的25%是罷免投票成功的關鍵門檻，非常不容易，但還是要拚下去」。

吳祥輝昨23日在臉書對此表示，「罷韓的人，我操你全家。人家選上了就要讓人做。你他媽的憑哪一點罷韓。他只不過貪而已，才上任就想選總統。做為一個市長，你憑什麼罷他？」，「我真的操你全家」。他強調，「不爽的請退讚。林北粉絲很多。不差您們這坨」。

作家 吳祥輝 2月22日在臉書PO文公開痛罵罷韓團體。(圖/翻攝自 吳祥輝臉書)

吳祥輝的臉書粉絲專頁自2012年1月創立，目前已累計有6.77萬的按讚數。曾在2004年獨立參選台北市北區立委選舉獲847票，低票落選，得票率0.14%。

(中時電子報)