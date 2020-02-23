日本22日新增15例新冠肺炎確診，其中，名古屋公布4人感染確診，其中一名60多歲男性是高速公路收費站的職員，和他密集接觸的52名收費員，也被要求在家隔離，名古屋高速公路更決定封閉6個入口。

根據《日本媒體》報導，日本名古屋市在22日公布4名的新型冠狀病毒的確診病例，其中一名是40多歲的婦女，另外3名是60多歲的中年男女，但因其中有一人是高速公路收費站的員工，雖然收費站沒有直接和駕駛有直接接觸，但他有可能傳染負責收費的52位同事，所以這52名收費員必須在家隔離觀察。

這突如其來的狀況造成收費站人手不足，名古屋高速公路因此重新調配，盡可能選擇車輛較少的收費站關閉，包括ETC收費車道，名古屋高速公路22日已封閉5處收費車道，23日再封閉東海新寶收費亭。

根據日媒報導，名古屋高速公路全部共9條路線，總長81.2公里，目前已封閉六番北、六番南、木場、船見、東海新寶和鳥森這6個收費站，估計平均一天約有1萬1000輛左右的車輛通過，若要等到這52名收費員回來上班，至少要等到3月上旬。

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(中時電子報)