國標舞女王劉真使用葉克膜急救17天，已超過一般14天的上限，國內心臟外科權威、台大醫院心血管中心主任陳益祥表示，目前的關鍵是劉真的意識，若有意識就可以繼續走下去，否則葉克膜用久了確實會有溶血、血栓等併發症。

知情人士透露，劉真因為肺臟功能還好，所以使用的是俗稱小葉克膜的經皮心肺輔助系統，等級比葉克膜低一級，另外劉真的肝、腎功能也不差，現在最主要的問題就是心臟功能無法恢復。

劉真因心臟主動脈瓣膜狹窄2月7日在台北榮總進行手術，未料過程中心臟驟停，陳益祥說，心臟主動脈瓣膜狹窄的患者心肌會很厚，年紀愈大開刀又會更厚，手術過程極易發生心跳過慢的情況。

陳益祥說，葉克膜用久了血液會被破壞，產生溶血、小血栓到處跑等問題，但葉克膜能用多久，因人而異，現在最關鍵的是劉真是否恢復意識，有意識都可以走下去。

事實上，去年台大才發表過一個案例，38歲女子赴日旅遊遭蜂螫，導致心跳停止，台大團隊利用葉克膜幫她撐了50天，終於等到心臟移植重獲新生，當時主導整個團隊的就是陳益祥。

(中時電子報)