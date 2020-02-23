台南3大夜市營業口訣「大大武花大武花」將成絕響了嗎？網傳武聖夜市與地主的租用契約將在4月底到期，地主不願續租，業者證實確有此事，若找不到其他地點，可能吹熄燈號。台南市經發局希望有轉圜餘地，正協調雙方續租，或協助業者申請移地經營。

台南市中西區的武聖夜市已經營30餘年，不僅是台南市傳統夜市，台南人背誦夜市從周一至周日的營業口訣「大大武花大武花」，就是指大東夜市、武聖夜市、花園夜市，這套口訣加深台南市民對3大夜市的記憶，一度讓其他夜市感覺吃味。

如今這套口訣竟面臨絕響，武聖夜市業者坦承與地主的租約只到4月底，原本想展延3個月思考解決辦法，但夜市其他股東並未同意。

業者表示，武聖夜市有300個攤商，經營狀況正常沒有虧損，部分攤商聽聞消息感到錯愕，目前一方面透過台南市政府與地主協調，另方面找土地轉移經營，目前尚未找到合適之處。

武聖夜市所屬的土地原為文小55（2.38公頃）及文中51用地（2.47公頃），因為沒有使用而部分解編成為住宅與道路用地，目前都市計畫尚未完成，市地重劃仍需一段時間，地主短時間還無法開發。

台南市經發局市場管理處表示，將趁這段時間協調業者與地主洽談續租的可能性，若業者另外找到土地，也將協助業者辦理申請，將武聖夜市移置他處。

(中時 )