新冠肺炎疫情逐漸升溫，為確保國內醫療資源足夠，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中宣佈，將召開醫療系統整備會議，要求國內醫事人員若無特殊需求，近期將不得出國。

陳時中表示，由於國際疫情越來越嚴重，為確保國內醫療系統健全，將限制全國醫事人員出國，除特殊人員有與疫情相關的研討會需求會個案審查外，其餘人員若無特殊理由一律不得出國。

陳時中解釋，目前亞洲地區除日本、韓國、大陸有明顯疫情外，其餘並未傳出大規模傳染案例，但並不代表沒有疫情，部分國家因為積極追查，因此醫事人員若出國，仍存在感染風險，且回國後還得進行14天的隔離檢查，恐會加速消耗我國醫療能量，因此下周會召開醫療系統相關的整備會議，由醫事司提出具體辦法。

根據《醫事人員人事條例》，醫事人員包括醫師、中醫師、牙醫師、護理師、護士、助產師、助產士、藥師、藥劑生、醫事檢驗師、醫事檢驗生、物理治療師、物理治療生、職能治療師、職能治療生、鑲牙生、醫事放射師、醫事放射士、營養師、臨床心理師、諮商心理師、呼吸治療師、語言治療師、聽力師、牙體技術師、牙體技術生等。

(中時 )