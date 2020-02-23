2020台灣燈會主燈是否原地保留？引起各界關注！市議員賴佳微、江肇國23日說，前幾天都發局長與市府高層才接受訪問說會將主燈現地保留，現在卻說詞反覆；他們為地方請命，要求市府比照去年屏東燈會主燈原地保留成大鵬灣重要景點，為地方帶來觀光產值。

台中市政府表示，關於今年2020台灣燈會「森生守護-光之樹」主燈，市府之後將研議最適宜的處置方式，無論是現地保留、開放認養或是拆除，市府將進行內部評估，也會參考往年台灣燈會的做法，市府將以市民最大利益為優先考量。

賴佳微說，台灣燈會主燈讓人驚艷，很多市民朋友因新冠肺炎疑慮，都還沒一睹主燈光之樹風采，為何市府這麼急著就表示不打算保留主燈；難道是眼紅中央所製作的主燈區十分吸睛？創作不易的主燈還能創造出很多經濟效益。市府是缺乏遠見，還是沒有自信把事情做好？

江肇國指出，台灣燈會主燈保存與否，市府應著眼地方發展以及觀光資源來衡量。如去年屏東燈會的主燈原地保留後成為大鵬灣重要的景點，2001年高雄燈會主燈至今仍為當地重要地標；台灣燈會這次主燈以非動物的形象呈現，藝術內涵頗受各界好評，應該予以原地保留。

江肇國、賴佳微認為，市府應多思考主燈的保留能為后里帶來的觀光效益，或如何讓主燈成為在地特色！當初設計師在設計這個光之樹的時候，就是以希望能夠永續留存理念去設計；等到新冠疫情緩和後，勢必能夠吸引不少外地來訪的遊客，成為旅遊亮點並為地方帶來觀光產值。

市府強調，歷年台灣燈會主燈，承辦縣市政府極少進行現地典藏，以台中市曾經承辦的台灣燈會為例，2003年主燈「吉羊康泰」以不鏽鋼結構為主，保留於台中公園，而2015年主燈「吉羊納百福」則是開放典藏確認無人認養後拆除。

(中時 )