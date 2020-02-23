韓國新冠肺炎疫情快速爆發，但仍有大批韓國首爾市民眾不顧官方禁令，如期舉行遊行集會。首爾市市長朴元淳到場為安全起見勸告集會者解散離開，卻遭現場抗議辱駡。這些人數眾多的集會者不僅未戴口罩，還共同分享食物，場面著實令人捏把冷汗。

LIVE IN SEOUL'S GWANGHWAMUN: This is absolute madness. Conservative groups have defied the ban on protests re: containing the spread of coronavirus in South Korea, which has surged. Most people here are elderly. They are singing "Imprison Moon Jae-in". Large police presence. pic.twitter.com/C8nanNTbA6 — Raphael Rashid (@koryodynasty) February 22, 2020

據《新京報》報導，近日新冠肺炎疫情在韓國快速蔓延，韓國國務總理丁世均22日發表對國民講話表示，新冠肺炎疫情進入嚴重局面，政府將為防止疫情擴散盡一切努力。

韓國保守派政治與宗教團體在首爾大規模集會，高聲唱歌，並當時分享食物。有部份群眾高喊禁止中國大陸民眾赴韓國，以避免病毒傳染。（圖／網路）

丁世均表示，希望全體國民暫停宗教活動等聚集在室內或是在人群密集的戶外舉行的活動，政府將根據法律和原則，嚴厲應對阻礙政府防疫工作、囤積居奇、聚眾集會等讓他人感到不安的行為。

Thousands of people protest in Seoul, South Korea against the government and boycotted China, despite a ban on protests to prevent the spread of #COVID19, after when Seoul had 433 cases of #coronavirus pic.twitter.com/u7ymYvDQic — 24/7 Crisis News LIVE ☢ (@livecrisisnews) February 23, 2020

首爾市政府為據此要求禁止集會，但一場由韓國多個保守派政治宗教團體及支持者的集會活動，仍如期在首爾市光華門舉行。集會組織者表示，集會禁令毫無依據，因此按計劃舉行每週六的集會。在這場集會中大部分參與者不僅沒戴口罩，甚至當場分享食物。其中很多是老年人，他們不僅多數沒戴口罩，還大聲唱著韓國國歌，或高喊著宗教口號。

在首爾市光華門集會抗議的韓國民眾抗議政府作為，要求韓國中斷與大陸往來，以杜絕新型冠病毒在韓國傳播。（圖／網路）

報導說，首爾市市長朴元淳到場勸告集會者應為自身和他人的安全考慮，並要求他們解散離開，卻遭現場群眾抗議辱駡。根據相關的集會禁令，違者將被罰款300萬韓元，但亦有組織者曾表示，不如期舉辦損失更大。

截至23日上午，韓國再次確診新增新冠肺炎病例123名，韓國累計確診新冠肺炎556例，其中超過80%的確診病例都出現在韓國第四大城市大邱市及其鄰近的廣尚北道，大部份的確診病例都是在宗教聚會中感染，其次則是醫院。

(中時電子報)