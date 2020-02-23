全世界正在緊急應對新冠肺炎疫情之時，流感已造成美國至少1.4萬人喪命，先前有日本專家認為，部分死亡案例恐肇因於新冠肺炎，針對這項說法，美國疾病管制暨預防中心（CDC）回應，目前沒有證據支持這項猜測。

全球新冠肺炎疫情擴大，美國財經媒體CNBC、美國國家廣播公司新聞網（NBC News）14日引述CDC說法指出，美國將持續監控出現流感症狀的患者，並且針對流感病毒檢測結果出現陰性的患者進行新冠肺炎病毒篩檢。

不過大陸《環球時報》指出，日本朝日電視台當日卻報導，美國本季因流感死亡的人數已超過1.4萬人，而且部分疑似患者的檢體結果卻顯示並非罹患流感，甚至直指，美國CDC懷疑，這些疑似病例可能染上新冠肺炎，朝日電視台因而被批評過度解讀。

不只朝日電視台，一名日本麻醉師筒井冨美（Tomomi Tsutsui）17日也在日媒PRESIDENT電子版上刊載評論，指出美國流感患者中，可能有相當數量的新冠肺炎患者。

對此，《環球時報》今（23）日引述美國CDC官員說法指出，目前沒有證據支持朝日電視台的相關猜測。

(中時電子報)