台中市藝術亮點計畫已有105家業者加入，台中市文化局23日表示，今年將延續去年舉辦藝術亮點串聯活動，讓台中市成為藝術大花園，2月29日至5月3日將於大雋藝術一館展出「清光入徑-新銳藝術家聯展」，由4名新銳藝術家詮釋新審美觀點。

台中市文化局指出，中市藝術亮點計畫至今邁入第16年，藝術亮點家族已有105家業者參與，去年結合舉辦藝術亮點串聯活動，受到民眾喜愛，未來將再延續舉辦，並邀請各界加入台中藝術亮點行列，每年具備策劃4場以上藝文展演和講座的執行能力，且展演空間安全及設備得宜，均可向文化局提出申請。

藝術亮點家族成員大雋藝術將於2月29日至5月3日在大雋藝術一館展出「清光入徑-新銳藝術家聯展」，展出溫孟瑜、陳睿淵、謝衡及鄭晰文等4名新銳藝術家的藝術創作。

大雋藝術杜孟軒表示，參展藝術家溫孟瑜的創作展現具有摩登風格色彩，在畫面中流動豐沛情感；馬來西亞藝術家陳睿淵發表新系列膠彩繪畫作品；謝衡靈活運用雕刻刀法呈現中國繪畫虛實交錯的特質；近年於美展中嶄露頭角的鄭晰文，則以創作諷刺時局社會光怪陸離的荒誕現象。

(中時 )