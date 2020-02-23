挑戰者泰森福瑞(左)將WBC拳王懷德打倒在地。（美聯社）

WBC世界重量級拳王大戰出現驚人結果，泰森福瑞(Tyson Fury)美國時間周六在賭城以TKO(技術擊倒)打贏了懷德(Deontay Wilder)！號稱史上最強拳頭的懷德初次嘗到失敗，戰績成為42勝1敗1和，就連那次和局也是跟泰森福瑞打的，可見福瑞確實技高一籌(30勝0敗1和)。

「吉普賽之王」福瑞於第3回合、第5回合都打倒了懷德，雖然懷德兩次都起身但已元氣大傷，大部分時候都在挨揍，拿手的右重拳也未能命中。第7回合1分多鐘時，福瑞追著懷德又一陣暴打，懷德的助手不得已丟出毛巾棄權，結束這場英美大戰。

前一次兩人打成平手，福瑞即使被打倒地也沒有受到太大傷害。據福瑞所說「我吃過更強的拳頭」，更強的拳頭指的就是烏克蘭傳奇人物克利奇柯(Wladimir Klitschko)，當時福瑞以高超的技巧封鎖克利奇柯的右重拳，靠著判定取勝。

這場失敗也粉碎了「風車拳」懷德追逐49連勝的美夢。福瑞是有備而來，他特地更換教練，強化自己的侵略性和右拳威力。兩人開賽後高下立判，福瑞從第一回合就有效壓制到結束，即使以判定來決勝他也贏定了。

距離泰森福瑞完全稱霸重量級拳壇不遠了，他眼前只剩世界統一拳王喬雪(Anthony Joshua)。拳壇四大聯盟(WBA、WBC、IBF、WBO)的重量級金腰帶全掌握在這兩位英國拳王手裡。

(中時電子報)