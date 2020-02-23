塔香烤肉蛋餅：酥脆蛋餅皮夾上九層塔、烤肉片和煎蛋，香酥夠味還帶著濃郁九層塔香。（馮惠宜攝）

台中西式早午餐始祖尼克咖啡創辦人林純珍（右）在因緣際會下和七年級生洪詩琇（左）催生以特色蛋餅、土司等簡單、美味的平價早午餐店「朝氣美濃商行」。（馮惠宜攝）

全民防疫，餐飲業者為也展開生存保衛戰，台中西式早午餐始祖尼克咖啡創辦人林純珍觀察到近年庶民經濟崛起，在因緣際會下和七年級生洪詩琇催生出「朝氣美濃商行」以特色蛋餅、土司等簡單、美味的平價早午餐店，加上通風式的用餐環境，意外在這波疫情中業績逆勢上揚，來客次增加20％。

林純真創設的尼克咖啡是台中平價西式早午餐鼻祖，時至今日，尼克每人消費額約為130元到180元，而這次催生「朝氣美濃商行」主力產品是剁椒烤肉蛋餅、花醬肉蛋吐司，搭配紅茶、奶茶、咖啡等朝氣飲料，主食加飲料客單價盪到百元，搶攻庶民經濟。

除了平價，以早午餐切入市場，「朝氣美濃商行」也向老師父求教，端出口感酥脆的酥皮蛋餅，還研發以剝皮辣椒＋三種辣椒＋特製肉末等豐富素材調製的「剁椒醬料」，並傳承老師父的醃肉技術，先微醃再以嚴選醬油、大蒜加上糖炒的烤肉片，無論加在蛋餅或土司中都相當美味，讓許多客人一吃成主顧；衍生出的剁椒烤肉蛋餅、剁椒肉蛋吐司，就是比坊間同質性產品更具競爭力。

林純珍說，近年真的景氣不好，民眾縮衣節食，早午餐當道就可看出老百姓兩餐當一餐，但大家又重視食安，於是在開發產品時特別請教老師父，並嚴選簡單的食材：紅仁土雞蛋、獨家訂製土司，以及自製剁椒醬料、花生醬佐味，直接用簡單美味抓住客人的胃；尤其以通風的用餐環境和半戶外的座位區，值全民防疫大作戰之時，反而成為另一種優勢，一月以來不但外帶訂單增加，連來客次也成長。

(中時 )