中央流行疫情指揮中心今天公布新增2例確診個案，分別為案27、28，兩人為父子關係，目前父親收治加護病房、兒子在負壓隔離病房。指揮中心表示，兩例確診個案還有其他7名密切接觸的家人，分別為其妻、大兒子的太太和1名孫子、小兒子的太太和2名孫子，目前只有小兒子、老母親有出現呼吸道不適症狀，7人都還在採檢中。

指揮中心監測應變官莊人祥說明，案27是80多歲老父親、案28是50多歲大兒子，40多歲小兒子在1月29日就出現喉嚨不適等呼吸道症狀，老母親則2月8日出現咳嗽、喉嚨痛症狀，其餘包括2名媳婦和3名孫子目前都沒有症狀，但所有接觸家人都在採檢中，今日都會完成採檢。

莊人祥表示，第27案80歲男性與太太兩人，輪流給兩名孩子照顧，白天去和大兒子（案28）住，晚上則再去小兒子家住。兩個兒媳婦和三名孫子目前沒有症狀。

莊人祥表示，其小兒子因工作關係頻繁往返中國大陸地區，最後一次為108年12月2日自廣州返台，且過年期間也曾與具中國旅遊史友人聚餐，感染源釐清中，目前高度懷疑小兒子是最可能感染源。

至於父子兩人目前況，指揮中心專家小組召集人張上淳說，2人都有肺炎的狀況，案27已經進到加護病房照顧，相對情況比較嚴重一點，因為年紀比較大，加上有高血壓、糖尿病和洗腎這些慢性疾病，所以必須密切注意，而案28目前在隔離病房治療當中。

(中時 )