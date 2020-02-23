嘉義市國中小學校準備香皂供給學生洗手使用。（廖素慧攝）

嘉義市民生國中為開學防疫準備好了。（翻攝畫面／廖素慧嘉義市傳真）

新冠肺炎疫情緊繃，下周二要開學了，嘉義市防疫備戰緊羅密鼓，國中小及幼兒園23日拍攝《我們準備好了》短片，強調防疫物資到位、校園清潔消毒、學生自主健康管理SOP等已就緒，教育處長林立生說，各校已卸除省水裝置，供足水量督促學子勤洗手。

林立生說，25日開學，學生在家先量體溫，紀錄在便條紙上，由家長簽名，方便快速進入校園，當天發放健康管理護照，26日起量體溫紀錄於護照，再上學進入校園，每日晚間及上學前，要量體溫並登錄於護照。

林立生說，嘉義市利用延後2周開學的期間，每天做防疫準備，發放口罩、殺菌消毒水、清潔環境教具，上周三各國中小及幼兒園已全部卸除水龍頭的省水裝置，配置香皂，開學後供足水督促學生勤洗手，也籲請家長為孩子準備手帕、衛生紙等個人衛生用品。

林立生說，教室要保持通風，下課督促學生到戶外活動，落實生病不上課的作法，學生若發燒則在家休養，家長在校門口接送孩子，若必須進校，則量體溫、戴口罩，任何人一旦發燒禁止進入校園。

(中時 )