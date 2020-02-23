▲開山聖王聖誕，南投縣長林明溱依循古禮敬獻鮮花素果及酒水麵線等供品。（楊樹煌攝）

▲林縣長伉儷與到場參與祭祀大典的貴賓們合影。（楊樹煌攝）

鹿谷鄉永隆麒麟山開山廟歡慶開山聖王聖誕千秋，南投縣長林明溱今23日前往賀壽，並祈求國泰民安、疫情早日過去，讓鄉親事業能順利賺大錢，林縣長同時也與貴賓們一起為全台最重，達2萬5,888斤的糯米大神龜揭綵，場面熱鬧。

林縣長表示，開山廟歷史悠久、神威顯赫，每年開山聖王聖誕都會吸引眾多信徒前來賀壽及參拜祈福，今年有8位信眾合資製作全台破紀錄的糯米神龜還願，讓大家呷平安，也祈求開山聖王庇佑縣境平安，農產豐收，讓新冠肺炎疫情早日遠離，鄉親身體健康平安，產業順利發展。

開山廟的平安龜祝壽祈福，除林縣長外，包括立委許淑華、縣議員吳瑞芳、黃東灝、游顥、蔡孟娥、鹿谷鄉長邱如平、鄉民代表及多位地方仕紳也都到場參與祭祀大典，並依古禮逐一敬獻鮮花素果、酒水麵線等供品。

開山廟神龜祝壽今年已邁進第22個年頭，尤其今年平安大神龜重達2萬5888台斤，較去年增加5000台斤，開山廟主委陳孟良表示，每年農曆2月2日是開山聖王聖誕，依例信眾都會擲筊祈求敬獻的大神龜，1年比1年重，今年由來自嘉義的李姓信眾，以公司名義還願，並捐獻100萬元給廟方作為慈善公益，善心感人。

開山廟今一早就聚集大批信眾前來上香祈福，並聚在糯米大神龜旁拍照留念，供桌上則有小學生及幼兒園小朋友製作的可愛小神龜；廟方也延續過去準備豐盛的湯圓、炒米粉、炒麵、菜頭湯等，讓信眾免費吃平安。

(中時 )