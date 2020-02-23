台中市穿山甲救難協會利用週六、週日，協助豐原區10所小學進行校園消毒。（台中市穿山甲救難協會提供／陳世宗台中傳真）

新型冠狀病毒肺炎疫情嚴峻，穿山甲協會再度投入防疫，一起守護校園環境。（台中市穿山甲救難協會提供／陳世宗台中傳真）

高中職及國中小學將於25日開學，因應新型冠狀病毒肺炎疫情，台中市政府教育局及環保局緊鑼密鼓展開各級學校加強消毒，台中市穿山甲救難協會利用週六、週日，協助豐原區10所小學進行校園消毒。穿山甲協會總幹事呂明秋說，隊員們都放棄休假來消毒校園，大家一起來防疫。

台中市穿山甲救難協會一連二天，一大清早就出動貨車載運大量消毒器材在各校間奔波，數十名隊員分組作業，一一背著重重的消毒水箱，在校園的操場、川堂、走廊、廁所及禮堂間仔細消毒，大家都加快腳步工作，趕在二天內完成豐原、富春、南陽、豐村、豐田、福陽、合作、葫蘆墩、翁子及瑞穗等國小的校園消毒工作，教育局及環保局也對穿山甲協會主動加入消毒防疫工作深表感謝。

穿山甲救難協會創辦人、台中市議員張瀞分說，新型冠狀病毒肺炎疫情來勢洶洶，令很多家長擔心，台中市穿山甲救難協會隊員除熱心助人，也很有消毒防疫經驗，這次經由她協調，並且配合環保局清潔隊安排校園消毒工作，希望讓校園學習環境更建康安全，也讓家長安心。

台中市穿山甲救難協會總幹事呂明秋說，穿山甲協會於九二一大地震後成立，是裝備齊全的救難隊伍，隊員們也都受過專業訓練，也是內政部評鑑績優民間救難團體，台灣爆發SARS期間，穿山甲救難協會也以民間救難團體的力量，率先參與校園消毒工作，這次新型冠狀病毒肺炎疫情嚴峻，協會再度投入防疫，一起守護校園環境。

(中時 )