新冠肺炎疫情延燒不歇，各單位嚴陣以待、不敢鬆懈，台北市長柯文哲今（23）日表示，目前台灣確診26例，需要追蹤的人數也越來越多，但還是有人在入境時留下假資料，留下假名「胡析延」，導致北市府要追蹤的時候，查無此人；他強調，除了希望有關單位在入境者的資料核查上要更正確，也希望大眾幫忙找人，讓防疫沒有破口。

柯文哲指出，目前台北市的居家隔離人數已經為「零」，但根據資料，還有很多居家檢疫的市民。他說明，對於居家檢疫者，北市府有提供送餐服務及倒垃圾服務，不只照顧當事人的生活起居，也確保居家檢疫者沒有離開家門。

隨著需要追蹤的個案數增加，柯文哲表示，北市府配合中央改變手機定位的模式，改以透過綁定居家檢疫者的個人手機來定位追蹤，減少把公用手機放在家，自己帶個人手機出門趴趴走的狀況。他也呼籲民眾，希望正在居家檢疫的民眾能夠配合，「否則北市府一定依法裁罰」。

柯文哲也提醒，民眾若配合居家檢疫，不僅有生活津貼、也能好好保護自己與他人，但若不配合檢疫擅自外出，北市府一定會「找出你，然後裁罰你」希望民眾不要以身試法。

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(中時電子報)