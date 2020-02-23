針對「2月21日利州廣場壩壩茶經營場地人員大量聚集」，四川省廣元市紀委監委23日表示，相關公職人員已遭立案調查，或被要求深刻檢討並通報批評；同時也提醒民眾，當前仍處於重大突發公共衛生事件Ⅰ級應急響應期，疫情傳播風險較大，應自覺遠離人員聚集場所，不參與人員聚集活動。

近兩日，一條四川廣元民眾齊聚卸口罩、喝壩壩茶的影片，引發大陸全國網友關注、登上新浪微博熱搜，點擊量達3.4億，討論2.6萬條。20日廣元市發佈應對新型冠狀病毒肺炎疫情應急指揮部第18號公告，內容包括恢復室外壩壩茶、體育、遊樂場所營業；隔天利州廣場的壩壩茶，隨即吸引大批民眾聚集。

為此，21日晚間廣元市應對新型冠狀病毒肺炎疫情應急指揮部發佈第19號公告，提醒廣大群眾，當前仍處於重大突發公共衛生事件Ⅰ級應急響應期間，疫情傳播風險較大，應自覺遠離人員聚集場所，不參與人員聚集活動，在人員較多場所應配戴口罩。

(旺報 )