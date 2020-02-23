國家衛生健康委發言人米鋒23日表示，截至2月22日24時，除湖北以外，大陸全國新增確診病例18例，新增疑似病例251例，新增死亡病例1例，重症病例減少45例。

米鋒進一步指出，湖北省以外省份新增確診病例數平均在5例以下或無新增確診病例，每日新增確診病例由最高峰的890例降至2月22日的18例，並呈現波動下降趨勢。其中16個省份和新疆生產建設兵團持續兩天以上無新增確診病例。

(工商 )