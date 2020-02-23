湖北以外陸新增18例 呈現波動下降趨勢 16:272020/02/23 工商 譚有勝 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 國家衛生健康委發言人米鋒23日表示，截至2月22日24時，除湖北以外，大陸全國新增確診病例18例，新增疑似病例251例，新增死亡病例1例，重症病例減少45例。 米鋒進一步指出，湖北省以外省份新增確診病例數平均在5例以下或無新增確診病例，每日新增確診病例由最高峰的890例降至2月22日的18例，並呈現波動下降趨勢。其中16個省份和新疆生產建設兵團持續兩天以上無新增確診病例。 (工商 ) #確診病例 #新增 #米鋒 #無新增 #以外 也許您會感興趣 推薦閱讀 北海道、神奈川縣各增1例新冠肺炎確診病例 11:272020/02/19 國際 陸新增出院人數 首次多於確診 04:092020/02/20 焦點新聞 陸新增出院1824人 首次超過新增確診 04:102020/02/20 兩岸要聞 《國際社會》南韓新冠肺炎確診病例新增31例，總數達82例 10:002020/02/20 財經 湖北以外地區新增病例16連降 多省份無新增確診病例 18:052020/02/20 兩岸 湖北外疫情趨緩 台港社區傳播 04:092020/02/21 焦點新聞 浙江省十里豐監獄民警瞞去過武漢 繼續上班致疫情擴散 18:252020/02/21 兩岸 陸出院數破2千 14省無新病例 04:092020/02/22 焦點新聞 陸連續9天逾千人治好出院 01:552020/02/22 兩岸要聞 陸21個省區、市 22日新冠肺炎零新增 10:102020/02/23 兩岸 財經熱門新聞 這隻黑天鵝有多毒？專家驚洩2008凶兆 - 財經 老美曝出口驚天數字…北京毀了貿易協議？ - 財經 太詭異！疫情越高陸股越高 謝金河點出恐怖關鍵 - 財經 慘！美半導體股大屠殺 台積電ADR中槍 - 財經 謝金河：台積電的考驗時刻 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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