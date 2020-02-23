中國銀保監會23日表示，根據保險法規定，從安邦保險集團拆分新設的大家保險集團已基本具備正常經營能力，依法結束對安邦集團接管。截至今年1月，接管前安邦集團發行的人民幣（下同）1.5兆元中短存續期理財保險已全部兌付，未發生逾期違約事件。

新浪財經報導，經過內外部診斷，大家保險集團全面重塑經營管理體系；目前，大家保險集團的經營管理得到重塑，為下一步全面市場化、專業化發展奠定堅實的基礎。

銀保監會指出，實施接管以來，依法有序推動風險處置工作。截至2020年1月，基本完成世紀證券、邦銀金租、和諧健康等非核心金融牌照處置，成都農商行也已掛牌。銀保監會全力配合司法機關展開資產追繳，最大程度減少了原安邦集團董事長吳小暉違法犯罪行為給公司造成的損失。

接管兩年來，安邦集團在2015至2017年上半年期間，集中銷售了超過1.5兆元的中短存續期理財保險產品，2018年至2020年初出現滿期給付和退保高峰。

此外，大家保險集團成立以來，管理重整和業務轉型成效明顯。壽險保障期限五年及五年以上的產品規模佔比提升到75％以上，較原安邦人壽以中短期產品為主的負債結構明顯改善，銀保期繳長期型業務從零起步，2019年實現保費收入55.7億元。

銀保監會稱，目前，大家保險集團正積極引進戰略投資者，已基本鎖定社會投資人；將推動大家保險集團保持民營性質，完善治理結構，不斷提升償付能力和經營水平，加強審慎監管，促進公司持續健康發展。

(工商 )