受新冠肺炎疫情影響，國際貨幣基金組織（IMF）下調今年中國及全球經濟增長預測，預計中國今年經濟增長將達到5.6％，全球經濟增長達到3.2％，分別較今年1月預測時下調0.4個百分點及0.1個百分點。

信報財經報導，IMF總裁喬治艾娃（Kristalina Georgieva）於20國集團（G20）財長及央行行長會議上表示，中國當局正在借助危機管理措施、流動性供應、財政措施和資金支持，努力緩解疫情對經濟的負面影響，IMF對這些政策措施表示支持。

她稱，按照目前的狀況，在落實政策措施後，中國經濟可在第二季可恢復至正常水平，疫情對未來全球經濟受影響的程度可能較小。不過，若病毒繼續在全球蔓延，持續時間更長及範圍更大，產生的後果將更嚴重。

她指出，全球合作對遏制疫情及其經濟影響至關重要，尤其是在爆發更持久且波及範圍更大的情況下。為了做好充分準備，現在應該識別醫療體系薄弱的脆弱國家面臨的潛在風險。

(工商 )