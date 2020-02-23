鳳山寺遇火劫，全台歷史最悠久之交趾陶和神像悉數焚燬。（吳敏菁攝）

鳳山寺遇火劫，全台歷史最悠久之交趾陶和神像悉數焚燬。（吳敏菁攝）

鹿港鳳山寺2000年公告古蹟，2016年祝融光顧，廟內清代古匾、全台歷史最悠久之交趾陶和神像悉數焚燬，留下一片廢墟，讓人唏噓，歷經了3年多來調查、重修規劃、設計，20日舉辦修復開工典禮了，總經費預估2500萬元，各界堅信一場無情火燃燒的是不滅的信仰，鳳山寺將展翅了，串聯串連龍山寺、天后宮、鶴棲別墅、鹿港和興派出所、丁家大宅等景點，讓鹿港的觀光資源更豐富。

鹿港鳳山寺位於鹿港鎮德興街，建立於清道光年間約1822年，奉祀原鄉廣澤尊王，建築為坐東朝西的兩進式建築，三川殿有單開間的寬度，屋頂則是單簷硬山式，屋脊上與左右兩旁的交趾陶作品是咸豐年間泉州「晉江名匠蔡騰迎」傑作，也是台灣交趾陶保存年代最早的作品，極富歷史文化資產價值，指定縣定古蹟。

縣長王惠美表示，新春迎喜接二連三，繼永靖忠實第、鹿港和興派出所宿舍陸續辦理開工後， 鳳山寺背負國人期待，也要動工了，經縣府極力爭取，2019獲文化部文化資產局核定補助，總經費預估計2500萬元，文化部補助計畫總經費75％，鳳山寺管理委員會編列5％自籌款，其餘20％經費500萬元由縣府編列預算支應，已完成採購發包作業程序，修復工程工期450日曆天，將於3月初進場施作，預計於2021年6月修復完成。

鹿港鎮長許志宏表示，歷經了種種劫難，終於要動工，修復後的鳳山寺，香火一定更加興旺。人間國寶陳萬能代表廟方期許能夠修復的地方盡量修復，盡量保存原貌。

(中時 )