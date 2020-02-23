Syzygy本季秀展獨樹一幟，結合伸展台走秀與靜態時尚展演。（品牌提供）

Syzygy本季秀展獨樹一幟，結合伸展台走秀與靜態時尚展演。

Syzygy本季秀展獨樹一幟，結合伸展台走秀與靜態時尚展演。（品牌提供）

此次Syzygy於倫敦時裝周獲得廣大迴響。（品牌提供）

由台灣新銳設計師高元龍和李毓瑋雙人組所創辦的服裝品牌Syzygy，今年再戰秋冬倫敦時裝周，於二月十五日、於英國藝術展演重鎮倫敦薩默塞特宮（Somerset house）再次驚艷國際。本季Syzygy以「水星凌日（Mercury Transit）」為題，結合精彩絕倫的獨家面料科技，及「一件衣服，多種樣貌」的前衛服裝概念，將台灣推向時尚巔峰，於英倫掀起一陣神秘寧靜的銀河風暴。

「水星凌日（Mercury Transit）」意旨當水星、地球及太陽連成一線的奇特天文現象。Syzygy此季延續品牌一貫的獨有圓形設計，以水星象徵小圓、太陽象徵大圓的奇幻靈感進行發想。因應秋冬季節遞嬗，本季著重於針織單品系列，除了內搭上衣，亦以針織外套和圍巾為系列主調。材質方面，Syzygy此次別出心裁，除了選用義大利頂級米蘭諾羊毛與毛海等適合冬季輕薄保暖的素材，同時也在面料設計中加入極細透明尼龍紗，打造厚實輕薄於一體、保暖卻又透視的衝突美學。

Syzygy本季秀展獨樹一幟，結合伸展台走秀與靜態時尚展演。本季秀場薩默塞特宮（Somerset house）位於倫敦知名泰晤士河畔的純白色新古典主義建築，為英國當代設計與藝術的核心。Syzygy於薩默塞特宮古典雅緻的展演空間內，以一襲象徵水星的土耳其藍放射狀針織衣點亮秀場，劃破寂靜黑夜，緊接著身著土耳其藍、寶藍與白紛呈交錯的六位模特接連出場，宛若一顆顆小行星，結合圓形幾何搭配銀河般的流線針織圖花設計，彷彿行星於深邃宇宙帷幕中熠熠生輝，帶領現場觀眾進行一場冬夜的銀河探索。

秀後的靜態時尚展演， Syzygy六位身著秋冬造型的模特於現場展示服裝細節並與觀眾頻頻互動。以「一件衣服，多種樣貌」的核心設計理念，為來賓展示一衣多穿的各種可能。如伸展台開場的圓形針織毛衣透過人體穿進不同孔洞、可以形成多達六種造型與穿法，流線型針織大外套透過穿搭造型的變化亦有四種變化型態。除了服裝本身的前衛突破之外，本次Syzygy與旅英珠寶設計師陳可茵（Sara Chyan）更跨界合作，以水星視覺打造匠心獨運的鈕扣及別針，讓服裝的細節質感更上層樓，單品得以透過簡單步驟，以多變機關蛻變成千奇款式。

此次Syzygy於倫敦時裝周獲得廣大迴響，當日參展來賓超過五百人，囊括業界各方重量級產業人士，如British Vogue、Vogue Italia、富比世雜誌（Forbes）、英國衛報 (The Guardian) 等知名媒體，另外產業重量級買手、時尚圈知名部落客，及世界各國時尚愛好者也都共襄盛舉。Syzygy於當日表現亮眼，以精湛設計搭配多樣服裝展演形式，帶給現場與會來賓耳目一新的體驗，獲得與會嘉賓一致好評，同時也打響台灣新銳設計師品牌於國際舞臺的知名度，未來的發展讓人引頸期盼。

(中時 )