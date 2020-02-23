受到新冠肺炎影響，全台各地瘋搶口罩，但部份縣市雖然有發放口罩給社福團體照顧者使用，但卻傳出部份縣市每周發放5片至7片，而部分縣市為2天發放1片，各地發放情況不一，社福總盟表示，預計在25日召開會員大會討論社福團體遇到的困境，將再向中央政府反映。

社福總盟秘書長孫一信表示，近期接到社福團體反映問題包括口罩發放，來自中國大陸的醫療耗材如鼻胃管或抽痰管等，預計在25日召開會員大會討論相關問題。

有社福團體反映，多數縣市針對社福機構中的照顧者發放口罩、多為1天1個、一周1至2次，但部分縣市為2天發1次等，但未針對機構中的被照顧者發放。

部分社福團體說，因過年前後口罩短缺，便先行運用原先已準備的戰備物資，社會局開始發放給照顧機構工作人員，但若遇到照顧的心智障礙學員需就醫及有呼吸道感染等症狀者仍優先配戴，工作人員如果不足處，則設法自備、節省使用。

另據統計指出，107年醫療器材進口總額23億美元，年增13.6％，以醫療設備及用品為大宗，占80.9％；按進口地區觀察，以美國占29.7％居首，日本占15.2％次之，中國大陸占8.9％排名第三；部分社福團體指出，多數的醫用材料如鼻胃管、抽痰管等來自中國大陸，受到疫情影響、出口減少，希望能夠解決這些問題。

(中時 )