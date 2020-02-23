土耳其與伊朗邊界規模5.7地震 土國已釀7死 17:192020/02/23 中央社 中央社 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 歐洲與地中海地震中心（EMSC）通報，土耳其與伊朗邊界地區今天清晨發生規模5.7地震。土耳其已傳出7人喪生。 路透社報導，土耳其內政部表示，土國已有7人死亡，有人被壓在建築物下。 歐洲與地中海地震中心指出，這起地震震源深度5公里。 (中央社) #地震 #土耳其 #歐洲 #地中海 #中心 也許您會感興趣 國際熱門新聞 1.4萬人流感病死 部分為新冠肺炎？美國回應了 - 國際 皇家2字點怒火 哈利梅根砲轟女王 - 國際 土耳其與伊朗邊界規模5.7地震 土國已釀7死 - 國際 - 中央社 單日暴增169例！文在寅：疫情預警升至最高級 - 國際 疫情嚴重 韓國航班遭以色列拒絕入境原路返回 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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