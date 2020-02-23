歐洲與地中海地震中心（EMSC）通報，土耳其與伊朗邊界地區今天清晨發生規模5.7地震。土耳其已傳出7人喪生。

路透社報導，土耳其內政部表示，土國已有7人死亡，有人被壓在建築物下。

歐洲與地中海地震中心指出，這起地震震源深度5公里。

(中央社)