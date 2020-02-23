天使隊日籍投打「二刀流」好手大谷翔平日前秀出超大的雙臂二頭肌，健壯的上半身令人印象深刻。不過日職老前輩、79歲的張本勳不以為然，今（23）日在TBS電視節目抱怨，大谷的身形簡直就像肌肉發達的「金肉人」（1980年代漫畫中的超人）。

對25歲的大谷翔平來說，韓裔日籍、30年前就入選「野球殿堂」（名人堂）的張本勳堪稱「師公級」前輩，他是日職史上的「安打王」（3085支），唯一的3000安打者。當他看到大谷的影片時不禁抱怨：「你（大谷）不需要這樣的身體，又不是職業摔角，你需要的是適合打棒球的身體啊。」

前年引退的新井貴浩（左）提醒大谷翔平，下半身的力量也要加強。（美聯社資料照）

另一位韓裔日職前輩新井貴浩（43歲、生涯2203安）以鈴木一朗為例解釋，一朗到大聯盟後也曾因重量訓量使上半身肌肉變得發達，但一朗很擔心自己的膝蓋，尤其有些球場是人工草皮，體重增加後往往會使腿的負擔加重而受傷。

也因此，張本勳、新井貴浩提醒大谷，不能只注意鍛鍊上半身的肌肉，下半身也要好好加強，才是長遠之計。

(中時 )