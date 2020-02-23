罷韓團體23日宣布二階連署書有效總數量突破51萬大關，針對「罷韓總部遭質疑違法設置」一事，友好團體「高雄好過日協會」預計24日要向高市選委會檢舉、韓市府形同反罷免總部，同樣違規。

記者會現場，除了罷韓行動領銜人陳冠榮、Wecare高雄發起人尹立、台灣基進新聞部副主任張博洋之外，公民割草行動改由新住民珍妮代表出席。陳冠榮宣布最新、有效連署書數量，Wecare高雄及台灣基進共蒐集36萬份，公民割草行動搜集15萬份，總份數為51萬份。

陳冠榮強調，51萬份連署書，離罷免投票門檻58萬的數字相當接近，3月中旬送件前，三大罷韓團體將會團結合作、衝高罷免書數量。

尹立表示，雖然目前連署總份數再創新高、已達二階安全範圍，但連署行動仍會繼續推動，接下來做重點工作是造冊，法定3月28日截止，但希望提前至3月中旬送件，爭取更多審核的時間。

高市選委會也針對外界質疑，高市副市長陳雄文跟民政局長兼任高市選委會主委及總幹事身份、有立場不公之嫌提出說明，強調任用機制符合中選會「直轄市縣市選舉委員會提報擬任委員注意事項」規定及各直轄市縣市選舉委員會編制表規定。未來罷免案連署查對工作仍會依中選會規定辦理，不會有不公情事。

尹立對此回擊，高市選委會主管任用機制當然合法，但是這次的罷免對象是市長，政務官陳雄文有連帶被罷免的關係，應該要避嫌。

日前傳出有韓粉發起「寄存證信函到高市選委會」行動，聲明未簽連署書，打算以偽造文書反制罷韓行動。尹立強調，連署書都是事實可供查核的，希望讓程序走到最後，讓市民用手上一票來決定韓國瑜的去留，「請韓粉不要再不理性創造社會對立，做丟臉的事情」。

針對「罷韓總部遭質疑違法設置」一事，罷韓友好團體高雄好過日則預計在24日向高市選委會檢舉，市政府就是「反罷免辦事處」、新聞局長鄭照新是「反罷免辦事員」。張博洋也抨擊，韓市府過去透過高市選委會打壓連署書格式，也不斷刁難連署攤位，高市府才是韓國瑜的反罷免辦事處，希望高市選委會以同樣嚴格的標準受理此檢舉案。

(中時 )