法國武器裝備總局（DGA）對於研發中的匿蹤無人機nEURON展開戰術配置測試，將其與5架飆風戰機(Rafale)和空中預警機進行協調合作，了解無人機在未來空戰環境能夠發揮哪些作用。

防衛世界(Defense World)報導，法國國防部周四在一份聲明中說，這是nEURON無人機的第5次大型測試，在伊斯特爾勒圖貝空軍基地(Istres-Le Tubé Air Base)進行，這回測試的主要目的，是研究在作戰環境中，匿蹤戰鬥機的有哪些優勢，相對的，己於在面對這樣的對手，又該如何應對。

法德合作的未來戰機計畫FCAS，有人戰機會與預警機、衛星、無人機相互連線，其中無人機可以擔任前期偵察與率先攻擊的角色。(圖/Airbus)

測試結論也將成為法德合製的下一世代戰機「未來戰鬥航空系統」（FCAS）的重要資測，法國與德國已確定聯合開發新一代的有人戰機，而且這款戰機也會與無人機聯合作戰，指派無人機進行前期偵察、打擊等特殊任務，與美國空軍的「忠誠僚機」計畫相似。

nEURON無人機研發計畫於2006年啟動，是一項歐洲多國合作的計畫，以法國軍方與達索航空為核心，此外還有5個國家及其工業夥伴：包括義大利的阿萊尼亞集團（Alenia Aermacchi）、瑞典紳寶集團（Saab）、西班牙空巴航太支部（Airbus Defense＆Space）、希臘航空工業（Hellenic Aerospace Industry, HAI)，與和瑞士軍火科技集團（Ruag Coatings,RUAG）。

nEURON無人機採用無尾飛行翼設計，於2012年12月首次飛行，到2015年9月期間，已進行了123次飛行，它具有高性能的光電傳感器、人工智能演算法，自動目標識別等高級功能。

(中時電子報)