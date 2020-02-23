大小朋友穿梭田間，體驗拔蘿蔔樂趣。（王文吉攝）

大小朋友穿梭田間，體驗拔蘿蔔樂趣。（王文吉攝）

大小朋友穿梭田間，體驗拔蘿蔔樂趣。（王文吉攝）

大小朋友穿梭田間，體驗拔蘿蔔樂趣。（王文吉攝）

海風社區紅土白蘿蔔大豐收，每組搬回50斤滿滿一大袋的白蘿蔔。（王文吉攝）

台中市清水區的紅土適合種植蘿蔔、甘藷、花生等耐旱作物，當地以「紅土白蘿蔔」聞名。（王文吉攝）

清水區海風里長黃堉睿（右）傳授白蘿蔔的多樣漬物，包括蘿蔔乾、漬蘿蔔及雪裡紅等。（王文吉攝）

海風社區曝曬的蘿蔔乾。（王文吉攝）

海風社區曝曬的蘿蔔乾。（王文吉攝）

海風社區曝曬的蘿蔔葉。（王文吉攝）

嘿喲嘿喲拔蘿蔔！台中市清水區以「紅土菜頭」聞名，當地特有的紅土適合種植蘿蔔、甘藷、花生等耐旱作物。海風社區23日舉辦拔蘿蔔活動，吸引眾多大小朋友下田體驗收樂趣，海風里長黃堉睿與社區媽媽也傳授白蘿蔔的多樣漬物，包括蘿蔔乾、漬蘿蔔及雪裡紅等。

「抓住蘿蔔葉，搖一搖，再用力往上拔！」海風里長黃堉睿指導拔蘿蔔技巧，輕鬆從土裡拉出白胖蘿蔔，小朋友依樣畫葫蘆「一、二、三！哇，蘿蔔好大！」4人1組捲起褲管，使勁拔起埋在土裡的蘿蔔，田裡興奮歡呼聲此起彼落，每組搬回50斤滿滿一大袋的白蘿蔔。

黃堉睿表示，當地特有的紅土富含微量元素，種植的蘿蔔又白又胖，新鮮煮食、醃製儲藏都很適合；他種植2分地的白蘿蔔，約可產出1萬斤，因為自己吃不完，乾脆提供採收體驗，酌收費用讓民眾自行拔回家，也藉此推廣當地產業，希望打響「紅土白蘿蔔」知名度。

黃堉睿表示，一般白蘿蔔只食用根部，其實蘿蔔葉也是寶，除汆燙後沾醬食用，經過鹽漬變成雪菜，或陽光曝曬後煮湯，別有風味。黃堉睿表示，一年四季都可以醃製蘿蔔，但若要長期儲藏，建議利用冬天北風吹拂時曝曬，因為南風帶水氣，難以完全乾燥，容易變質。

(中時 )