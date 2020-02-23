滯湖北血友病少年救命藥用盡 陳時中回應了 16:332020/02/23 中時電子報 杜欣穎 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中(右)。（中時資料照） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 由於大陸的新冠肺炎疫情，造成台灣一名血友病少年持續滯留在湖北，近日又傳出少年的藥劑用完，對此，中央疫情中心指揮官陳時中回應，20日已經開了4劑給他，可以用到3月28日。 根據中央社報導，日前海基會透過台商將藥劑送給滯留湖北的血友病少年，但大陸台商組織協會全國台企聯昨晚又稱此少年的藥劑已經不夠。 而陳時中在今（23）日表示，20日已經又開了4劑給少年家人，估計可用至3月28日。 (中時電子報) #新冠肺炎 #武漢肺炎 #NCP #新型冠狀病毒 #台灣 #少年 #陳時中 #藥劑 #血友病 #回應 也許您會感興趣 推薦閱讀 疫情燒 侯友宜當面建議陳時中一級開設 13:162020/02/20 政治 美CDC將台灣列「社區傳播」名單 蔡英文反駁：陳時中已說明 15:182020/02/20 政治 美認定台出現社區傳播 陳時中：希望美國進行更動 15:402020/02/20 生活 美認定台出現社區傳播 陳時中：希望美國進行更動 16:492020/02/20 生活 美列台為社區傳播 陳時中：會積極溝通 17:072020/02/20 政治 日韓疫情等級再調升 陳時中：勢在必行 12:292020/02/21 生活 提高日、韓旅遊警示勢在必行 陳時中：研擬更強硬手段 14:542020/02/21 社會 柯P籲公布北部女所在地 陳時中打臉 15:302020/02/21 生活 藍委籲停衛生所里幹事評鑑 陳時中說話了 15:562020/02/21 政治 滯陸血友病用藥 高醫：持續人道給藥 13:092020/02/23 社會 生活熱門新聞 網友整理台灣新冠肺炎確診地圖 台北市7人最多 - 生活 劉真要轉到振興做換心手術？醫院回應了 - 生活 劉真病情能否反轉 台大醫：全看這件事 - 生活 4公升酒精無預警開賣！比台酒、台糖還便宜 - 生活 西半部溫差10度以上！氣象局：這天北部變天 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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