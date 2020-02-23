由於大陸的新冠肺炎疫情，造成台灣一名血友病少年持續滯留在湖北，近日又傳出少年的藥劑用完，對此，中央疫情中心指揮官陳時中回應，20日已經開了4劑給他，可以用到3月28日。

根據中央社報導，日前海基會透過台商將藥劑送給滯留湖北的血友病少年，但大陸台商組織協會全國台企聯昨晚又稱此少年的藥劑已經不夠。

而陳時中在今（23）日表示，20日已經又開了4劑給少年家人，估計可用至3月28日。

(中時電子報)