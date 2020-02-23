韓職亞軍隊伍KIWOOM英雄隊來台進行移地春訓，首次對外戰對上樂天桃猿，明星球員金河成、李政厚、朴炳鎬等人都有先發，桃猿則派出測投黃子鵬掛帥，是他今年轉先發投手的首戰，不過3.2局失7分後退場，最後英雄隊打線爆發敲4轟，以18比0完封桃猿。

桃猿派出測投黃子鵬先發出賽，首局讓對手三上三下，不過第3局滿壘情況下遭金河成、李政厚連續安打失分，此局英雄隊攻下4分。

4局下半黃子鵬挨朴俊泰一發陽春炮，留下二、三壘有人後退場，接手的洪聖欽沒有止血成功，李政厚敲出二壘打再攻2分，總計黃子鵬今年首次先發，被敲8支安打包含一發全壘打，失掉7分。

英雄隊在6局下半攻下大局，桃猿投手林樺慶、黃偉晟都無法壓制，此局英雄隊敲出包含李宅根陽春炮在內的7支安打，單局攻下7分，分差拉開至14比0。

因為是熱身賽，即使主隊英雄隊領先仍打滿9局，9局下半桃猿換上江國謙，單局挨朴正音3分炮、金慧成陽春炮，此局再失4分，總計英雄隊全場敲出含4轟在內共19支安打，桃猿雖也敲出8支安打，但因攻勢無法串連而沒有得分，英雄隊以18比0完封桃猿隊。

(中時 )