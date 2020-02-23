新冠肺炎全球蔓延，引起人心惶惶，到底怎麼防才能自保，民眾亟需專業防疫知識，《DailyView網路溫度計》透過「KEYPO大數據關鍵引擎」，調查出社群平台上，台灣專業醫生的網路聲量，前10大專業醫生近期幾乎成為被眾人追蹤的「神人」。

●第10名：黑眼圈奶爸Dr.徐嘉賢醫師

「奶爸醫師」在育兒上頗有一套，除了守護自己的2寶外，也多強調父母該如何針對育兒防疫，為擔憂的爸媽們破除謠言，是不少家庭信賴的醫生。

●第9名：柚子醫師的育兒診療室 - dr.陳木榮醫師

「柚子醫師」陳木榮因為寫下一篇【一雙天使的手】為所有醫護人員感到不捨而受到關注；此外，他也擔憂新冠肺炎最終導致醫療崩壞、人性被抹滅等問題，點出台灣應該要做好最壞打算。

●第8名：台北聯合胸腔內科醫師蘇一峰

從過年前新冠肺炎悄悄開始時，就已積極關注，近來也頻頻在電視節目上，以專業醫學角度觀察此波疫情，更依據研究報告指出全球有5種人最容易受到感染而受到高度關注。

●第7名：蘇怡寧醫師愛碎念

平時對醫療時事多有看法的蘇怡寧醫師，面對一連串的口罩紛爭、防疫政策，親上火線點出錯誤，不僅槓上網友大罵「良心被狗吃」，也酸政治人物大喊「進口就好」根本沒有幫助。

●第6名：麻的法課 - 邱豑慶醫師

麻醉科專業醫師邱豑慶時常在臉書針砭醫療時事，這次包括口罩不足、台商撤僑等事件，他怒批台商徐正文一邊說滯留大陸的台灣人迫切需要撤僑包機，一邊撤換名單的舉止太不該。

●第5名：前台大感染科醫師林氏璧

前台大感染科醫師、現為日本旅遊達人林氏璧，過年前就開始整理懶人包提醒民眾傳染、防疫重點，歷經過SARS、H1N1時期，他大膽預測新冠肺炎4大走向，更透露死亡率被高估，引起不小討論。

●第4名：敏盛醫院研究副院長江坤俊

江坤俊從新冠肺炎開始發展後，時常教大家如何使用口罩、防疫，並說「健康的人不需要一直帶著口罩」，在節目上展現醫學專業，經歷過SARS疫情的他樂觀看待，死亡率和防疫率都能被大大改善。

●第3名：Icu醫生陳志金

善於觀察生活大小事的ICU權威醫師陳志金，在新冠肺炎傳染事件爆發後，除了緊跟疫情動態，也大讚衛福部長陳時中和相關醫護員，在一片負面、低壓的社會氛圍中點出防疫帶來的正面意義等，溫暖人心。

●第2名：黃瑽寧醫師健康講堂

親子育兒醫學專家黃瑽寧除了教養孩子外，在疫情發生後也時常提醒家長該注意、必須謹慎的「育兒防疫」方法，並用淺顯易懂的方式整理懶人包讓網友看懂新型冠狀病毒，點出它就像是「大家都沒有抗體的普通感冒病毒」。

●第1名：蒼藍鴿的醫學天地-吳其穎

「蒼藍鴿」在YouTube頻道上，透過影片讓更多人了解新冠肺炎的傳染性和疫情，像是病毒容易從眼睛進入，免疫力越高真的越能抗疫情嗎？以及官方數據可信度等，各種揭密真相都有不少人追看。

(中時電子報)