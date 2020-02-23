中天娛樂台25日起播出電視史上第一部播放點擊率破400億的特工古裝大戲《楚喬傳》，由屏霸女王趙麗穎(飾演楚喬)搭配男神林更新(飾演宇文玥)領銜主演。而趙麗穎的「旺夫」體質，也讓《楚喬傳》眾多演員因為本劇而爆紅。

《楚喬傳》趙麗穎飾演奴隸。（中天）

《楚喬傳》描述楚喬意外落水失憶後淪為奴隸，被武功高強的宇文玥救下，成為宇文玥的侍寢婢女並訓練成為天下第一諜者。全劇最受關注的就是宇文玥與楚喬的「師徒戀」，楚喬為了脫離低等階級的鐵鈴鐺，展現驚人記憶力與領悟力，讓宇文玥相中，親自為楚喬配戴象徵最高位階的銀鈴噹，劇情大轉折讓粉絲大讚：「終於撒糧啦！」

《楚喬傳》宇文玥為楚喬配戴銀鈴鐺。（中天）

趙麗穎《楚喬傳》飾演最萌特工。（中天提供）

但林更新自曝：「插髮釵這場戲，比打戲還難。」因為搞不懂怎麼配戴，他著急詢問：「女孩一般都戴哪？」笨手笨腳朝趙麗穎頭頂亂戳，讓趙麗穎嚇得花容失色驚喊：「我的臉啊！」一旁導演則看不下去怒喊：「快點！你想插哪就插哪！」笑翻全場。

趙麗穎的「旺夫」體質，也帶旺《楚喬傳》多位演員，劇中飾演天真善良的西魏公主李沁，在接演《楚喬傳》前，曾被揶揄是個「萬年女二」，在劇中因摯愛離去、遭人蹂躪，身心靈遭受巨大打擊使她徹底黑化，連親生父親都敢殺的李沁表示：「我很不滿趙麗穎，我一直覺得如果沒有她，我的人生就不會遭遇這些事。」李沁分享首次演繹反派角色的心得，她說：「除了爽，只有爽！」李沁前陣子也成為近期討論度爆表的神劇《慶餘年》女主角。

李沁飾演元淳。（中天提供）

《楚喬傳》中，跟著爆紅的還有反派趙西風(金瀚飾演)，劇中將楚喬視為人肉箭靶，楚喬陷入危機時，更在一旁訕笑，讓觀眾們氣得牙癢癢，還被貼上「最無恥的趙西風」標籤，不料與趙麗穎再度合作演出都市商戰劇《你和我的傾城時光》時，觀眾討論話題竟逆轉。

金瀚在《你和我的傾城時光》裡，化身暖男軍官厲致誠，為了演出軍官氣質，自願進入軍隊受訓，用汗水換來觀眾的肯定，在劇中四次捨身相救，讓林淺(趙麗穎飾演)感動萬分，並與厲致誠簽下終身契，兩人相知相惜，一同破除企業破產危機，劇中兩人不時來個甜蜜擁抱或熱情擁吻，讓求生慾極強的金瀚開玩笑說：「親完我都會跑去廁所，整裡好情緒，因為我好像看到馮紹峰了。」

《你和我的傾城時光》裡的林淺，其實和現實生活中的趙麗穎非常相似，都擁有拼命三郎、力求完美的個性，連疫情蔓延，眾多劇組下達無限期停工，2月初竟驚傳趙麗穎與王一博合演的《有翡》將是第一順位開工的劇組，粉絲紛紛抗議並向趙麗穎喊話：「穎寶！休息吧！」2/25起中天娛樂台周一至周五晚間8點《楚喬傳》；2/24起中天娛樂台周一至周五晚間6點《你和我的傾城時光》。

(中時 )