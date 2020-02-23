韓國總統文在寅23日表示，將新冠肺炎疫情預警級別從之前的「警戒」提升至最高的「嚴重」級別。

據《韓聯社》報導，針對韓國疫情快速擴散，韓國總統文在寅已發表談話，將新冠肺炎疫情預警級別調到最高級別。此前韓國國務總理丁世均發表對國民講話表示，新冠肺炎疫情進入嚴重局面，政府將為防止疫情擴散盡一切努力。

據南韓中央防疫對策本部23日通報，截至23日天下午4時，南韓較當天上午9時新增46例感染新型冠狀病毒（COVID-19）的確診病例，累計確診增至602例，死亡病例增至5例。

新增的46例病例中，與新天地大邱教會有關的人員共20例，其餘26人的感染途徑正在調查中。

另外，當天下午新增1例死亡病例（第38例確診患者），為一名57歲的女性，與新天地教會有關，防疫部門正在調查具體死因。當天上午通報的第4例死亡病例是一名57歲的男性，是清道大南醫院的相關人員。此前出現的第1和2例死亡病例均是清道大南醫院的住院患者。

(中時電子報)