韓國大邱市及慶尚北道一間醫院爆發群聚感染，每日新增確診數不斷飆升，韓國總統文在寅今（23）日下令，將新冠肺炎疫情預警級別上調至最高級的「嚴重」級別，韓國將強化應對措施。

韓聯社報導，韓國總統文在寅今日召開新冠病毒疫情對策會議，他在會上表示，根據傳染病專家意見，政府決定將疫情預警上調至「嚴重」的最高級別。

他說，新冠肺炎疫情面臨重要分水嶺，接下來幾天是重要關頭，不論是中央、地方政府，或是防疫部門、醫療團隊，全民都要團結一致，全力對戰疫情。

他表示，大邱市新天地教會發生的群聚感染事件，前後情況截然不同，目前防疫部門的工作將保持不變，但防疫級別上升至總理主管的中央災難安全對策本部，進一步擴大政府的應對力道，強化中央及地方的合作體系。

韓國今日上午新增123起確診病例，下午再增加46起病例，單日新增確診數飆至169人，死亡數上升至5人，其中大邱市也出現第1例死亡案例。

(中時電子報)