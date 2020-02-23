韓國的新冠肺炎人數今（23）日累計602人染疫，韓國總統文在寅更將疫情預警升至最高等級「嚴重」，加強全力抗擊疫情。台灣有不少在韓國的當地人，《中時電子報》連線採訪韓國當地的台灣網紅「不韓而栗 BHEC」，他表示著名觀光景點樂天世界與明洞，因為少了觀光客人少了75％，雖然首爾目前狀況還好，但他也呼籲大家不要再來韓國。

不韓而栗勸大家短期內不要到韓國來，雖然疫情大多在南部大邱，但無法掌控什麼時候首爾會大爆發。（圖／翻攝自不韓而栗臉書）

不韓而栗表示，「首爾目前還好，沒有甚麼緊張的感覺，但大邱那邊的情況就真的比較緊張。」他也表示弘大目前的人潮沒有減少太多，但是觀光客最常去的明洞大概少了75%左右，他也認為是因為韓國當地人也會到弘大去，但當地人不會到明洞，導致明洞的人潮消失。

他實地到各觀光景點去攝影，即使是禮拜六但人潮卻少得可怕。（圖／翻攝自不韓而栗臉書）

平常總是被觀光客擠得水洩不通的排隊名店「新村站著吃燒肉」如今只剩韓國人。（圖／翻攝自不韓而栗臉書）

至於觀光客也很愛去的樂天世界、首爾塔、北村、新村站著吃燒肉也都變得人潮稀少。他認為由於韓國交通方便，即使是南部的大邱淪陷，很快地旁邊的大城市釜山，接下來的首都首爾也都會接連有疫情，所以他也希望如果現在手上還有機票，要來韓國的可以取消，因為韓國就在這邊不會消失，等到疫情散去再來玩也會比較盡興。

大家不要來韓國了....韓國大媽憑一人之力就崩潰了韓國!

(中時電子報)