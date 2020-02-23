台中市議員吳敏濟舉辦鐵砧山健行賞櫻活動，吸引近千民眾參與。（王文吉攝）

主辦單位在健行活動出發前，針對參與民眾測量額溫。（王文吉攝）

拋開新冠肺炎抑鬱的心情，上鐵砧山賞櫻去！台中市議員吳敏濟舉辦鐵砧山健行賞櫻活動23日登場，吸引近千人熱情參與，吳敏濟呼籲大家走出戶外，調整好心情迎向陽光，身心舒暢增強免疫力，面對新冠肺炎病毒不必恐慌。

新冠肺炎確診人數攀升，許多人減少出入公眾場合。為鼓勵民眾走出戶外，台中市議員吳敏濟與甲安埔希望協會、大甲溪北愛鄉協會及大甲區公所等單位，對健行賞櫻活動做足準備，於報到處入口先量測額溫，再噴酒精洗手。

大甲衛生所主任王柏盛告訴健行民眾，新冠肺炎經政府與民眾共同配合，在台灣是可控制的，只要謹記到密閉空間或人潮擁擠的地方要戴上口罩、勤洗手，身體不適就趕快就醫，運動才是提高免疫力的有效方法。

每天到體育場健走的85歲吳陳節老太太，走完全程依然神采奕奕，她聲音宏亮地說，有鄰居排隊買口罩買酒精，平日卻一直躲在家裡深怕染上新冠肺炎，不如像她一樣經常到戶外運動，只要身體健康就不必過度擔心。

吳敏濟歷年來爭取在鐵砧山栽種2千多株櫻花，今年首度舉辦健行賞櫻活動，吸引近千人參加。跨區來的民眾十分踴躍，來自台南永康的林小姐認為出門在外，包包裡一定帶著口罩，必要時戴上就好，整天躲在家裡反而不健康，希望這麼好的活動每年都能舉辦。

鐵砧山健行賞櫻活動還結合節能減碳及就業媒合機會，過完年是找工作的旺季，吳敏濟站在沙鹿就業服務站攤位前，拿麥克風扮起媒合角色，400份資料很快索取一空。吳敏濟預祝勞工朋友及企業都能在活動中找到理想的工作機會及員工。

看到民眾攜家帶眷熱情參與，臉上洋溢朝陽一般的喜悅，吳敏濟宣佈健行賞櫻活動將會每年定期舉行，希望大家一起出來走走，見見老朋友聊聊天，欣賞美麗的櫻花，身心舒暢免疫力自然提升，相信疫情很快就會緩和下來。

(中時 )