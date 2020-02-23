【#LIVE】王燕軍說明李登輝最新病況

前總統李登輝8日因喝牛奶嗆到，送到台北榮總治療，外界關切李的身體狀況，王燕軍5點半於榮總親自對外說明。

王燕軍說明，李前總統在入院之後的第二天發現有肺炎的變化，那時屬於肺浸潤，到後面有轉成嚴重一點的肺炎，現在以肺炎模式進行醫療，意識是清楚的，畢竟年事已高，現階段體能狀態不是很好，肺部積水在控制中。而關心的朋友、長官非常多，我們都盡力保持資訊上流通。

針對治療及康復狀況，王燕軍解釋，因為老人家體態虛弱，加上肺炎，我們無法報告什麼時候可以康復。肺炎無法積極治療原因是因為他本身有心臟病、心臟功能較弱，現階段只能用抗生素。現在因為年紀的關係，目前穩定緩慢恢復中。

王燕軍表示，不希望李前總統的住院成為醫院防疫負擔，有任何狀況都會第一時間跟各位報告。

本月8日李登輝在家中喝牛奶嗆到，咳不停，前往台北榮總檢查後，發現肺部浸潤，必須用藥讓體內水分排出。李登輝辦公室主任王燕軍日前表示，目前都在積極治療當中，謝謝大家的關心。

關於李登輝病情，王燕軍5點半於榮總親自對外說明。

(中時 )