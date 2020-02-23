針對罷韓團體控訴高市選委會立場不公，甚至揚言要檢舉高市府是「反罷免辦事處」，高市議會國民黨團市議員宋立彬、邱于軒、李雅芬、陳玫娟、陳若翠23日聯合發出聲明，呼籲罷韓團體勿以政治口水阻擾市府團隊推動市政。

據了解，罷韓友好團體「高雄好過日協會」預計在24日向高市選委會檢舉，市政府就是「反罷免辦事處」、新聞局長鄭照新是「反罷免辦事員」。

邱于軒等人發聲明強調，高市選委會受中選會指揮監督，是獨立機關，不是高市府的下屬。若市府有任何違法情事，請罷韓團體向高市選委會檢舉，請高市選委會依法處理。

聲明也指出，罷韓團體若擔心高市選委會行政不中立，請直接向中選會檢舉，或是向高雄地方法院提出選舉罷免訴訟，用實際行動取代口水戰。

邱于軒等人認為，在未投票確定罷免前，市長韓國瑜依法執行市長職務，市政府受韓國瑜指揮監督，何來設置「反罷免辦事處」之說？請罷韓團體不要血口噴人、轉移焦點，先認真處理高市選委會認定他們「違法」設立罷免辦事處之事。

聲明最後強調，新冠肺炎衝擊層面甚鉅，高市府目前正全力防疫，罷韓團體表達政治立場固然應受到尊重，但請勿以政治口水阻擾韓市府團隊推動高雄市政。

(中時 )